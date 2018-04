Miro può tornare a casa. Il Tribunale del Riesame di Trento ha accolto l'istanza della famiglia proprietaria del cane che quindi ora, dissequestrato, potrà tornare a Roverè della Luna, un piccolo paesino nella provincia di Trento. Il cane Miro era stato sequestrato lo scorso marzo dopo alcune querele presentate da un vicino di casa che si lamentava perché abbaiava troppo durante la notte. Per il momento il cane si trova ancora rinchiuso presso il canile di Rovereto, ma a seguito della revoca della misura cautelare rivedrà i padroni già nelle prossime ore. Per riaverlo a casa, i proprietari dovranno rispettare alcune regole come ad esempio tenerlo in casa dalle 21 di sera alle 7 di mattina affinché non dia disturbo abbaiando durante la notte. La vicenda del cane Miro aveva fatto subito il giro della rete e per il pastore abruzzese si erano mobilitati in tantissimi – sul web, dove la petizione che chiedeva l’immediato rilascio del cane ha ottenuto in pochi giorni oltre 240mila firme da tutto il mondo – e anche ieri, durante l’udienza davanti al giudice, un gruppo di persone aveva manifestato fuori dal palazzo per chiedere di liberare il cane.

La battaglia della proprietaria di Miro – “Siamo molto contenti e non vediamo l’ora di portarlo a casa”, ha commentato al sito IlDolomiti.it la proprietaria di Miro. “Non sono una di quelle persone che mette gli animali al di sopra degli uomini in fatto di diritti – aveva spiegato nei giorni scorsi -, ma ci si deve rendere conto che sequestrare un cane o un gatto non ha lo stesso peso che sequestrare un cellulare o un motorino”. La proprietaria di Miro aveva spiegato che era stata sufficiente che una sola persona dichiarasse che il cane abbaiava per dar via al provvedimento nonostante gli altri vicini di casa non avessero lamentato rumori o fastidio. Gli stessi responsabili della struttura in cui Miro è stato portato lo hanno definito fra i più tranquilli cani del canile. "Abbaia quando vede qualcuno che non conosce, ma è normale", avevano spiegato.