Doveva essere una delle tante trasferte per giocare una partita di campionato fuori casa ma il viaggio in pullman di una squadra giovanile di calcio si è trasformato in tragedia nelle scorse ore in Argentina. Durante il tragitto infatti il mezzo di trasporto è stato coinvolto in uno spaventoso e tragico incidente stradale che purtroppo si è concluso con un drammatico bilancio: due morti e una quindicina di feriti tra cui alcuni ragazzini. Il dramma nella mattinata di lunedì, poco dopo le sei del mattino, nei pressi di Villaguay , città situata nella provincia di Entre Ríos, a un centinaio di chilometri dal confine con l'Uruguay.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, per motivi ancora da accertare, il pullman avrebbe improvvisamente sbandato all'altezza di un ponte in costruzione finendo fuori strada e schiantandosi contro un pilone di cemento. Un impatto devastante che ha completamente distrutto l'intera parte iniziale del mezzo a due piani. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, i due autisti erano già morti mentre sono oltre una quindicina i passeggeri estratti vivi dai vigili del fuoco e portati in ospedale, tra loro ragazzini tra gli 8 e i 12 anni e adulti, alcuni in gravi condizioni. Il pullman infatti trasportava circa 30 minori e 16 adulti, tutti appartenenti a una squadra di calcio giovanile della provincia di Misiones, il Río Uruguay, che era in trasferta nella provincia di Córdoba.