Fortunatamente non c'è stato alcun ferito ma l'incidente durante il quale ieri ha preso fuoco un pullman di un scolaresca oggi ha mandato letteralmente in tilt tutto il traffico autostradale fra i caselli di Savona e Spotorno dell’autostrada A10. Da questa mattina, infatti, sull'intero tratto si sono registrati disagi enormi per gli automobilisti a causa di code lunghissime che hanno raggiunto un massimo di 18 chilometri. Il caos, dovuto alla chiusura della galleria Fornaci dove è avvenuto l'incidente, a metà mattinata ha allungato i tempi di percorrenza del tratto fra Genova e Savona a oltre 120 minuti di viaggio. Sul tratto infatti è stato istituito un doppio senso di marcia sulla stessa carreggiata. Le cose sono destinate a peggiorare con l'approssimarsi della domenica e l'arrivo di migliaia di vacanzieri in Liguria.

Le code interessano sia il tratto di Autostrade per l’Italia sia quello di Autostrada dei Fiori con conseguenti ripercussioni anche sugli svincoli. Per questo le società autostradali interessate hanno consigliato agli utenti che nei prossimi giorni intendono raggiungere la riviera ligure di Ponente "di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario o comunque di programmare le partenze tenendo in considerazione che i tempi di percorrenza della tratta fino a Spotorno saranno prevedibilmente molto superiori alla media". Parole che non sono piaciute al governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, che ha definito "sconcertante l'allarme diffuso da Società Autostrade con l'appello di non recarsi nel ponente ligure a causa di un incidente". "Spetta a società autostrade, che garantisce la viabilità, attrezzarsi in modo tale da recuperare in tempi brevi situazioni e calamità come questa. Così non si può andare avanti, convocheremo immediatamente la società che gestisce la tratta per comprendere le ragioni di tale situazione" ha aggiunto.

I disagi comunque proseguiranno almeno fino a lunedì visto che il cantiere per il ripristino della galleria e della carreggiata è stato aperto, ma complici proprio le festività i lavori vanno a rilento. "Per tutto il fine settimana sono previsti forti disagi a causa del cantiere" fanno sapere da Autostrada dei Fiori. "Per tutto il fine settimana sono previsti forti disagi alla circolazione a causa di un cantiere di ripristino da incidente attivato dalla Società Autostrada dei Fiori all'altezza del km 50" ha fatto sapere invece Autostrade per l’Italia, spiegando: "In corrispondenza del cantiere il traffico in direzione di Ventimiglia transita su una corsia. Si segnalano 18 km di code a partire da Varazze. Autostrada dei Fiori comunica che i lavori dureranno alcuni giorni".

Intanto, anche se ancora sotto choc, stanno bene i 48 studenti delle superiori che viaggiavano a bordo del pullman diretto da Senigallia in Francia per una gita. Gli studenti dell’Istituto tecnico professionale Padovano, insieme ai professori che li accompagnavano, sono stati portati su un autobus scortato dalla polizia stradale in una palestra a Spotorno, messa a disposizione dal Comune. Si sono salvati grazie al tempestivo intervento degli autisti che hanno accostato, facendo scendere tutti e rimanendo intossicati dal fumo.