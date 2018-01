Migliaia di pulcini ammassati l'uno sull'altro e gettati alla rinfusa su un nastro trasportatore tanto da soffocare o rimanere schiacciati. Poi le operazioni di scarto degli animali considerati più deboli o feriti che finiscono direttamente per essere tritati vivi in un maceratore. Sono le impressionanti immagini riprese di nascosto in un video realizzato all’interno di un incubatoio industriale per pollame in Italia e diffuso dall’organizzazione “Essere Animali” che da tempo si batte contro questa pratica, permessa dalla legge.

"Una nostra attivista ha lavorato in una grande azienda italiana e ha filmato con una telecamera nascosta il primo giorno di vita dei pulcini, gettati sopra rulli industriali e maneggiati brutalmente" spiegano dall'associazione animalista, rivelando: "L’infiltrata di Essere Animali è stata assunta per diversi mesi in un impianto dove nascono fino a un milione di pulcini ogni settimana". Essere Animali denuncia in particolare come i pulcini a migliaia muoiono o rimangono incastrati con le zampe nei macchinari senza che nessuno si occupi di loro visti i ritmi di lavoro frenetici.

È proprio su questa sofferenza inutile puntano il dito gli attivisti. La legge infatti prevede per gli animali da sopprimere un metodo di eliminazione che “deve procurare la morte istantanea" e per i pulcini è prevista la triturazione da vivi, ma Essere Animali sottolinea come non tutto è istantaneo visto che i pulcini destinati alla macerazione possono attendere ore in condizioni brutali, spesso agonizzanti e trattati come oggetti, prima di essere uccisi. Per gli altri invece dopo 40 giorni c'è il macello dove diventeranno la carne di pollo che troviamo nei supermercati.