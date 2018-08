Tragedia sfiorata a Pula, in provincia di Cagliari, dove una giostra per bambini si è ribaltata in un luna park gettando nel panico decine di persone. Almeno 10 sono i minori che stavano giocando e che sono rimasti feriti. Hanno riportato abrasioni ed escoriazioni. L'episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, domenica 26 agosto, in piazza della Chiesa, dove era stato installato un carosello che gira con le sedie appese alle catene. Ma all'improvviso, una parte della struttura, forse il perno centrale, ha ceduto per cause ancora in via di accertamento e si è capovolta, travolgendo i bimbi. I genitori e i presenti sono subito intervenuti per soccorrere i piccoli. Anche una nonna è stata coinvolta, riportando una lieve ferita alla testa, medicata poi dalla guardia medica.

Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri per vagliare attentamente la documentazione relativa alle autorizzazioni dell’impianto. A quanto pare il luna park è di proprietà di uomo di origine cagliaritana di 45 anni, di cui non è stata resa l'identità, già sentito dai militari. Intanto, la struttura è stata sequestrata in attesa di ulteriori accertamenti. Al momento nessuna denuncia è stata presentata dalle famiglie dei bambini coinvolti.

Non è la prima volta dell'estate 2018 che si verificano episodi del genere. Soltanto lo scorso 21 agosto, a Giovinazzo, in Puglia, una bambina di cinque anni era rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita al volto da un'asta di ferro che si è improvvisamente staccata dalla ruota panoramica in un luna park del paese. Nella stessa giornata, a Venezia un bambino di 12 anni è stato sbalzato a terra da una giostra facendo un volo di qualche metro e si è salvato cadendo sulla schiena di una ragazza.