Ci sono emozioni che solo lo sport sa regalare, nel bene e nel male. Il 17 marzo scorso tutta l'Italia celebrava l'impresa di Nibali alla Milano-Sanremo, festeggiando l'ennesimo trionfo dello "Squalo" siciliano. 8 giorni dopo un altro talento del nostro ciclismo ha vissuto sensazioni diametralmente opposte: si tratta di Elia Viviani che non è riuscito a vincere la Gand-Wevelgen, grande classica del nord. L'atleta azzurro è stato beffato in volata dal solito Peter Sagan, e dopo aver reagito con stizza quando era ancora in sella si è lasciato andare alle lacrime.

Viviani beffato, Peter Sagan vince in volata la Gand-Wevelgem

Nella corsa in linea maschile di ciclismo su strada che si svolge annualmente nelle Fiandre, in Belgio, con uno sconfinamento nel dipartimento del Nord, in Francia a trionfare è stato per la terza volta in carriera Peter Sagan. Il campione del mondo slovacco si è imposto in volata con un'azione decisa: a poco più di 200 metri dal traguardo, Sagan con prepotenza ha trovato lo spunto vincente sulla sinistra, bruciando anche l'azzurro Elia Viviani che non ha potuto che arrendersi al ciclista in maglia iridata dopo essere rimasto imbottigliato nel gruppo.

Pugni sul manubrio e lacrime per Viviani

Grande amarezza per Elia Viviani che aveva coltivato la speranza di tagliare per primo il traguardo, prima che Sagan partisse con decisione verso la vittoria. Il velocista classe 1989 della Quick-Step Floors si è lasciato andare ad un ripetuto gesto di stizza al momento dell'arrivo colpendo ripetutamente il manubrio con il pugno destro. Una volta sceso dalla bicicletta poi si è seduto a terra dove sconsolato, è scoppiato in lacrime con gli addetti ai lavori che hanno provato invano a consolarlo.