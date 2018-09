Il suo compagno si è rifiutato di avere un rapporto sessuale con lei, che per tutta risposta ha preso dalla cucina un coltello da bistecca e l'ha pugnalato, perforandogli un polmone. E' stata condannata a sei anni di carcere Vicky Ludlow, 37 anni, che al momento dell'aggressione pare fosse anche ubriaca. Per fortuna l'uomo, nonostante la ferita, è riuscito a scappare via dal loro appartamento a Fenton, nel Worcestershire, chiudendo la donna all'interno, come hanno verificato i giudici impegnati nel processo. Caduto dalla finestra, è stato notato da un vicino di casa che, vedendolo in una pozza di sangue, ha chiamato immediatamente i soccorsi.

I fatti risalgono allo scorso 26 aprile. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti Vicky aveva alzato un po' il gomito quella notte e ha fatto delle avances sessuali al suo fidanzato. Quando questo l'ha rifiutata, lei ha detto: "Stai attento che sto per pugnalarti". Dalle parole, però, è presto passata ai fatti. Così ha preso un coltello da bistecca e l'ha colpito dritto al petto. Per fortuna lui è riuscito a divincolarsi, fermando il braccio della donna, e scappando via. In seguito, quando la polizia è arrivata sul luogo dell'aggressione, la 37enne ha confessato quanto aveva fatto. Il giudice David Fletcher, che l'ha condannata a 6 anni di carcere, ha detto che "l'alcol ha contribuito al suo atteggiamento violento. Ha bevuto per oltre 20 anni ma è ora che si curi perché può essere un rischio anche per gli altri".