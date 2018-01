Essere assunti con un determinato ruolo in un ente pubblico ma ritrovarsi dopo anni di servizio a non avere più una funzione e nemmeno un vero lavoro ma solo uno stipendio senza poter fare nulla. È la situazione in cui sono capitati per mesi tanti dipendenti provinciali che, con l'abolizione delle province, si sono ritrovati sballottati da un ufficio all'altro senza sapere bene cosa fare. Una situazione transitoria in una fase di riorganizzazione che in molti casi è stata risanata con l'accorpamento alle rispettive regioni, ma che in altri casi invece è rimasta critica.

È questo ad esempio il caso della Puglia dove decine di ex agenti delle varie polizie provinciali da tempo ormai hanno perso ogni ruolo ritrovandosi senza armi, divise e mezzi, a guardarsi in faccia dalla mattina alla sera senza un compito preciso. Una situazione che, come racconta Repubblica, ha portato molti di loro a vivere un forte stress psicologico che li ha portati persino a dover ricorrere a cure mediche e psicologiche. Secondo la Cgil, sarebbero 85 i poliziotti transitati nella Regione dopo la riforma ma rimasti chiusi in uffici senza fare nulla. Tra questi ci sarebbero situazioni assurde come a Lecce, dove per otto mesi in sedici sono stati costretti a stare seduti nella sala conferenze perché non c'erano uffici in cui sistemarli. A denunciarlo è il segretario della Fp Cgil, Paolo Taurino.

"Si tratta di lavoratori competenti che hanno maturato esperienza soprattutto in campo ambientale e potrebbero essere molto utili a una terra che punta tutto sul turismo e sul suo territorio”, ha spiegato il sindacalista. Dalla presidenza della Giunta regionale pugliese assicurano però che dopo anni di attese ormai le gare sono state bandite e l’inizio delle attività è solo questione di mesi.