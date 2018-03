“La tenerezza della pet therapy non è solo nel nord o all'estero, è anche all'Hospice di Bisceglie grazie all'animo e alla lungimiranza della dottoressa Roselli e del suo encomiabile staff. Rara eccellenza che ringraziamo di cuore”. Scrive così la signora Thea Cadia su Facebook pubblicando una tenera foto che ritrae la sua anziana mamma in un letto d’ospedale insieme a un cagnolino. La signora si chiama Anna e, purtroppo malata, ha trascorso gli ultimi giorni della sua vita al Don Uva di Bisceglie. Una struttura che, appunto, le ha consentito, dopo la richiesta di sua figlia, di trascorrere un po’ di tempo con uno dei suoi amati cagnolini, Jean. Che forse le ha donato un po’ di serenità. Alla signora Anna, che poi si è spenta a 93 anni, secondo la figlia l’ultimo sorriso lo ha regalato proprio il suo Jean.

Gli effetti positivi che derivano dalla pet therapy – L’incontro tra l’anziana e il cagnolino è stato possibile grazie alla sensibilità della dirigente dell’hospice in Puglia, l’unico in tutta la regione dove l’accesso agli animali domestici è consentito ai malati terminali. Già da tempo la dottoressa Lidia Roselli ha aperto le porte alla pet visiting all'Hospice Don Uva, consapevole dei molteplici effetti positivi che derivano dalla pet therapy sui pazienti in certi momenti difficili. Nel caso della signora Anna, il cagnolino le ha fatto compagnia negli ultimi dieci giorni di degenza: un periodo utile per lo staff dell’Hospice per constatare come la paziente, nonostante la sofferenza e lo stato soporoso, avesse ritrovato il sorriso e un po' di serenità. E quello di Anna e Jean “non sarà l’unico caso di animali in corsia”, fanno sapere dall’Hospice.