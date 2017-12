Una casalinga di 58 anni di Trento è stata denunciata per vilipendio alle forze armate per avere pubblicato una barzelletta sui carabinieri su una pagina di Facebook di Casarza Ligure, comune non lontano da Sestri Levante. La donna è stata identificata dai militari della compagnia sestrese che hanno anche denunciato un'altra donna di 36 anni, amministratore della pagina e per questa ragione ritenuta colpevole di non avere rimosso la barzelletta ritenuta diffamatoria. La barzelletta è stata poi tolta dalla pagina di Facebook con tanto di scuse all'Arma. La barzelletta ironizzava sull'arma dei carabinieri. Toccherà ora al giudice stabilire se in questa barzelletta ci siano gli estremi per una denuncia per vilipendio delle forze armate.

Le due donne, che per quanto possa apparire assurdo, rischiano di finire sotto processo e sono state identificate in seguito a una rapida indagine compiuta dagli uomini del comando centrale di Sestri Levante, che hanno poi recapitato le denunce. Entrambe avrebbero violato l'articolo 290 del codice penale, che recita: "Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo o la Corte Costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o quelle della liberazione".