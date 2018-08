Una donna senzatetto di ventotto anni che si chiama Margaret Cash ha denunciato di essere stata travolta dalle critiche dopo aver pubblicato su Facebook la foto dei suoi bambini costretti a dormire sulle sedie di una stazione di polizia in Irlanda. A quanto pare, la giovane mamma – che alcuni mesi fa ha perso la sua casa per problemi economici – non sarebbe riuscita a trovare dei posti letto per la sua famiglia e così è stata costretta a dormire insieme a sei dei suoi figli sulle sedie della sala d’attesa della stazione di polizia di Tallaght a Dublino. Il più grande dei suoi figli ha undici anni, il più piccolo appena uno. Per cercare di sensibilizzare le autorità sui problemi dei senzatetto, Margaret ha deciso di postare sul suo profilo Facebook la foto che ritrae i suoi bambini dormire nella stazione di polizia.

Utenti divisi: c'è chi chiede di aiutare la giovane mamma e chi la critica – Questa foto ha sicuramente provocato l’indignazione di molti utenti che hanno chiesto alle autorità irlandesi di agire in fretta per aiutare quei bambini ma ha scatenato anche molti commenti di utenti che hanno attaccato la giovane mamma. In tanti hanno attaccato Margaret su Facebook soprattutto a causa di altre foto pubblicate dalla donna sul suo profilo, come ad esempio quella di una cassa di birra. Qualcuno ha commentato negativamente anche una foto della sua bambina con l’abito della comunione: insomma, in tanti hanno descritto la ventottenne come una “finta povera” nonostante la storia di disagio da lei raccontata.