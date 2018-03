Prima ha cercato di fornire a un suo paziente oggetti tassativamente vietati nell'ospedale psichiatrico dove lavorava poi, quando è stata scoperta, si è licenziata ed è scapata con lo stesso paziente, ritenuto malato mentale e rinchiuso nella scrittura dopo un tentativo di rapimento e aggressione. Protagonista della singolare storia una psicologa statunitense di 41 anni Michelle Messer, dipendente dell'Arkansas State Hospital di Little Rock, negli Stati Uniti, fermata col suo paziente dopo quasi una settimana di fuga. La donna aveva lasciato la struttura martedì scorso insieme al paziente 46enne Cory Chapin e con lui si è diretto verso i confini dello stato dell'Arkansas. Dopo lunghe ricerche la coppia è stata individuata lunedì in un albergo a North Las Vegas, nella contea di Clark, nello stato del Nevada.

Per i due ora si sono aperte le porte del carcere della contea di Clark in attesa del processo. Le autorità locali hanno spiegato che Messer e Chapin hanno lasciato l'ospedale di Little Rock dopo che i funzionari dell'ospedale hanno avuto una discussione con la donna, accusata di aver fornito al paziente un cellulare e una sigaretta elettronica. L'uomo non poteva accedere a nulla di tutto questo perché era rinchiuso per ordine dei giudici in quanto dichiarato incapace di intendere e volere in un processo del 2015. Il 46ennne era stato arrestato a Eureka Springs con l'accusa di tentato sequestro di persona, furto e possesso di droga. In quel caso, avrebbe riferito alla polizia che Dio gli aveva ordinato di rapire e violentare una donna. Dopo essere stato rinchiuso, Chapin era già fuggito dall'ospedale nel febbraio 2016 dopo aver ottenuto un permesso di 48 ore per andare a trovare suo padre. anche i quel caso fu ritrovato a Las Vegas