Ora ha anche un nome il ragazzo biondo che lo scorso primo ottobre ha fatto scudo col suo corpo a quello di una ragazza minacciata dai colpi d'arma da fuoco di Stephen Paddock, il 64enne statunitense che ha ucciso 59 persone tra gli spettatori del Route 91 Festival di Las Vegas. Si chiama Matthew Cobos, è un giovane soldato ed è indubbiamente uno degli eroi della più grave sparatoria della storia degli Stati Uniti. L'uomo è stato fotografato dal fotografo David Becker di Getty Images mentre è disteso su una donna nel tentativo di proteggerla dai proiettili. Il reporter, quando la sua foto è diventata virale sui social network, ha tenuto a precisare che entrambi si sono rialzati vivi e sono riusciti a fuggire. Dopo aver tratto in salvo la ragazza, Cobos sarebbe tornato indietro, nella zona presa di mira dagli spari, per prestare soccorso ad altre persone rimaste ferite. Matthew vive attualmente nelle Hawaii, dove è in servizio per conto dell'esercito.

La foto del gesto eroico di Cobos ha ovviamente fatto il giro del mondo e a migliaia l'hanno condivisa. Un suo amico, tra gli altri, ha scritto sul suo profilo Facebook: "Essere un marine è qualcosa di inspiegabile se non lo vivi. Non facciamo questo lavoro per vanità, o per ottenere l'invidia degli altri, ma solo per metterci al servizio del nostro paese. Un marine è una persona normale, ma in fondo è anche un uomo che riesce a sorridere persino davanti alle avversità più grandi. Matthew Cobos è un soldato ed è oggi l'immagine stessa dell'esercito degli Stati Uniti d'America. Sono fiero di avere un collega del genere".

