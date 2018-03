Vino prosecco bulgaro ma pronto a essere venduto in Francia come un prodotto italiano: è quanto hanno scoperto i finanzieri del Gruppo della guardia di finanza di Brindisi, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, che hanno controllato un camion con targa e conducente bulgari appena sbarcato al porto brindisino da un traghetto proveniente dalla Grecia. Il controllo del veicolo ha permesso di accertare che il carico, costituito da 13.812 bottiglie di vino prosecco (tutte da 0,75 lt), riportava sulle scatole la scritta “product of Italy” e sulle etichette apposte sulle bottiglie c'erano le diciture “wine of Italy” e “product of Italy”. In realtà però il vino era stato prodotto con uve coltivate in Bulgaria. Gli investigatori – insospettiti da quelle insolite etichette non corrispondenti tra loro – hanno infatti contattato per una verifica la società produttrice del prosecco, che ha confermato che quel vino non era stato realizzato in Italia.

Tutta la merce destinata al mercato francese è stata sequestrata – Il prodotto, inoltre, è risultato sprovvisto delle indicazioni previste in materia di denominazione di origine controllata Prosecco del quale si fregiava e sulle etichette non è stato riscontrato il codice ICQRF riguardante il soggetto imbottigliatore e l'indicazione del lotto produttivo. Tutta la merce, che era destinata al mercato francese, è stata sottoposta a sequestro e il conducente del mezzo, un uomo di sessantotto anni, è stato segnalato a piede libero all'Autorità Giudiziaria. L'operazione di Brindisi rientra negli intensificati controlli in difesa del Made in Italy, sempre più soggetto a imitazioni e falsificazioni, soprattutto in campo agroalimentare. Il Prosecco in particolare, secondo Coldiretti, guida la classifica dei vini più “taroccati” al mondo.