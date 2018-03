Non si sa se la sua fosse una provocazione o un semplice gioco, ma promettendo online sui social sesso gratis a tutti ha scatenato il caos nella cittadina dove alloggiava tanto da richiedere l'intervento della polizia che infine l'ha arrestata. Protagonista dell'episodio una giovane blogger cinese di 19 anni il cui albergo è stato preso l'letteralmente d'assalto da un'orda di giovani che a centinaia sono accorsi sul posto, nel sud della Cina, dopo che il post online della ragazza è diventato virale. Dopo aver scoperto il motivo di tutto quel caos, la polizia locale ha fatto scattare le manette per la 19enne, che ora deve rispondere dell'accusa di prostituzione.

Secondo i media locali tutto ha avuto inizio quando la giovane ha lanciato un post esplicito scrivendo: "Chi viene a prendermi stasera … per fare sesso … gratuitamente?". A corredo del tutto ha lasciato anche il nome dell'albergo e il numero di stanza innescando un situazione di caos. La giovane blogger, spaventata e sentendosi in pericolo, poco dopo ha precisato che stava solo scherzando e ha pregato gli utenti della rete di smettere di cercarla in albergo, ma era ormai troppo tardi. A questo punto ha chiesto aiuto all'albergo e allo staff pregando di accompagnarla fuori dalla sua stanza e metterla su un taxi. Secondo i media, la 19enne avrebbe ammesso alla polizia di aver intenzionalmente postato il messaggio online per attirare nuovi follower online