È stata arrestata per aver fatto sesso con un alunno di 17 anni ma nella foto segnaletica ha sfoggiato un sorriso smagliante, come in un'immagine per il proprio profilo Instagram. Questo scatto di Sarah Madden Fowlkes, professoressa di biologia di 28 anni, ha fatto il giro del mondo. La donna, originaria del Texas e sposata dal 2013, si era dichiarata innocente e il suo avvocato aveva cercato di avvalorare questa tesi sostenendo come "una persona che sorride così durante la foto segnaletica non può essere colpevole". Tuttavia nei giorni successivi l'insegnante della Lockhart High School non ha potuto più nascondere il crimine commesso, ammettendo di aver avuto una relazione intima con lo studente ancora minorenne.

Gli inquirenti avevano avviato l'indagine a suo carico, come riporta la stampa locale, dopo aver ricevuto una segnalazione da un amministratore della scuola. Dopo una serie di analisi, che hanno portato alla Fowlkes, è arrivato il fermo, per altro avvenuto il giorno dopo che la donna aveva festeggiato il compleanno del marito. I fatti in questione risalgono al 2017: la docente avrebbe fatto sesso con il 17enne per gratificare il desiderio del ragazzo. Dopo la confessione la donna dovrà passare quattro anni di aggiudicazione differita, pagare una multa e consegnare la licenza da insegnante. Sul sito dell'istituto dove insegnava aveva dichiarato: "Ho grandi aspettative su me stessa come insegnante e sui miei studenti e spero che questa sia una formula per il successo. Voglio che questo sia un anno piacevole per tutti i miei studenti, ma soprattutto anno produttivo, stimolante e incoraggiante per tutti".