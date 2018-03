Robert Crosland è un insegnante di scienze ed è finito sotto inchiesta per aver dato da mangiare una tartaruga a un cane. L'uomo, stando a quanto hanno riferito i suoi stessi studenti, poco dopo aver terminato una lezione mercoledì della scorsa settimana, ha afferrato una tartaruga in dote al laboratorio scolastico per scopi didattici, e credendo di non essere stato visto da nessuno l'ha gettata in un recinto di un cane, che – non senza faticare – l'ha divorata. Secondo gli studenti del professor Crosland, tali comportamenti andrebbero avanti da anni e sarebbero anche noti ai dirigenti scolastici, che tuttavia inspiegabilmente non avrebbero mai preso nessun provvedimento disciplinare nei confronti del docente. Sempre i suoi studenti hanno accusato Crosland di aver dato dei porcellini d'india in pasto a dei serpenti: si tratta, come perle tartarughe, di animali in dotazione alla scuola per l'attività didattica.

Sempre gli studenti hanno comunque riconosciuto al professor Robert Crosland capacità didattiche fuori dal comune, dicendosi fortemente rammaricati per le sue strampalate decisioni di sfamare serpenti e cani dando loro da mangiare roditori o tartarughe. Sul comportamento del docente è stata aperta un'inchiesta che confermerà o smentirà le accuse.