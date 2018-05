Philip Grosset, un insegnante inglese licenziato nel 2014 per aver mostrato un film dell'orrore in classe ai suoi alunni di 15 anni, ha ottenuto un risarcimento danni per 646mila sterline dal Tribunale del lavoro di York, che ha riconosciuto che nei suoi confronti è stata praticata ina discriminazione per invalidità. L'insegnante, infatti, lavorava Joseph Rowntree School di a York nonostante soffrisse di fibrosi cistica e, stando a quanto accertato da un'inchiesta, quattro anni fa decise di mostrare agli studenti un film vietato ai minori di 18 anni da utilizzare come argomento di discussione per una lezione sulla "costruzione della narrativa". La visione di quel film tuttavia non era stata autorizzata né dai dirigenti scolastici né dai genitori degli studenti, tutti minorenni, e per questo Grosset venne licenziato.

L'insegnante ammise le sue responsabilità, ma le motivò spiegando che stava attraversando un periodo di fortissimo stress causato dalla sua malattia. Per questo aveva fatto ricorso contro il licenziamento. I giudici gli hanno dato ragione e in una sentenza emessa due giorni fa hanno stabilito che se il prof si fosse sobbarcato un carico di lavoro adatto alle sue condizioni di salute probabilmente non avrebbe mai mostrato quel film ai ragazzi. Per questo il licenziamento del professor Philip Grosset è stato definito sproporzionato e ingiustificato.