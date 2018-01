Ha avviato una relaziona segreta a sfondo sessuale con una sua studentessa appena 14enne, poi quando la moglie lo ha scoperto ha aggredito la donna accoltellandola alla gola e rischiando di ucciderla. Per questo un professore di matematica di scuola superiore è stato condannato a scontare tra i 30 e i 60 anni in prigione da un tribunale dello stato del Michigan, negli Stati uniti D'America, per tentato omicidio. Come ricostruito durante il processo a suo carico, il 32enne James Chelekis, insegnante di matematica alla Crestwood Middle School aveva iniziato un fitto scambio di sms, foto e video espliciti con una ragazzina di 14 anni sua allieva, intrattenendosi con lei anche in chat online.

Quando la serie di messaggi è stata scoperta dalla moglie, Amanda Chelekis, lui ha cercato di giustificarsi ma di fronte alla rabbia della donna, che pensava ad un tradimento ma non sapeva si trattasse di una minore, ha preso un coltello e ha tentato di sgozzarla. Il giorno della scoperta la coppia ha trascorso la maggior parte della serata discutendo animatamente della questione poi, quando la situazione aver avuto un tregua, l'aggressione. "Era in piedi dietro di me, mi ha baciato la fronte e mi ha tagliato la gola da un lato all'altro", ha raccontato Amanda Chelekis in tribunale, aggiungendo: "Il trauma che sono stata costretta a sopportare era orrendo". La donna è stata in grado di contenere l'emorragia per quasi un'ora prima che suo marito chiedesse aiuto. Il docente è stato già condannato per l'accusa di abusi sessuali sulla minorenne e licenziato.