Quattro anni. È quanto rischia di dover trascorrere in carcere una insegnante in Russia che è stata sorpresa a fare sesso con un ragazzo di quindici anni a cui stava dando lezioni private. A denunciare l’insegnante, la trentacinquenne Natalya Nikandrova, è stata la mamma del ragazzino, che l’ha sorpresa nella sua casa di San Pietroburgo mentre era in atteggiamenti intimi col figlio. Nikandrova, secondo quanto si legge sul tabloid britannico Daily Mail, era una amica della mamma del minore e per questo era stata assunta per dargli lezioni privati a casa.

I genitori del ragazzino avevano assunto i migliori insegnanti della città per lui – I media locali scrivono che l’adolescente coinvolto nella vicenda proviene da una ricca famiglia russa e spesso pubblica sui social foto di se stesso con belle donne e auto costose. Per lui, la mamma e il papà, un industriale nel settore petrolifero, avevano deciso di farlo studiare a casa e per questo avevano assunto alcuni dei migliori insegnanti della città. Tra i prof del minorenne, appunto, c’era anche la professoressa Nikandrova. “La sospettata ha iniziato a sedurre il suo allievo”, ha fatto sapere un portavoce della polizia russa comunicando la vicenda. La donna, che avrebbe compiuto atti sessuali col minore al termine della loro prima lezioni, è stata denunciata ed è finita davanti ai giudici.