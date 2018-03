Mentre migliaia di studenti scendevano in piazza in tutti gli Stati Uniti per protestare contro la troppa libertà nell'uso delle armi e per chiedere a gran voce leggi più restrittive in materia di vendita d’armi dopo le tante stragi nelle scuola statunitensi, un nuovo incidente legato alle armi da fuoco ha rischiato di trasformarsi in tragedia in un istituto Usa. Un insegnate che era proprio impegnato in alcune lezioni sulla sicurezza a scuola, infatti, ha fatto partire accidentalmente un colpo di pistola in classe, ferendo uno studente alla gola. L'episodio alla Seaside High School, nella contea di Monterey, nello stato della California.

Fortunatamente lo studente coinvolto è stato colpito solo lievemente e non dal proiettile ma da alcuni detriti caduti dal soffitto ed è stato medicato in ospedale. L'arma infatti era puntata verso il soffitto e il colpo ha fatto crollare parte di esso sul ragazzo. "È scosso ma si riprenderà. Sono solo piuttosto turbato dal fatto che nessuno ci abbia detto nulla e abbiamo dovuto chiamare noi stessi la polizia per segnalarlo", ha detto il padre del ragazzino ai media locali, aggiungendo di averlo scoperto solo quando il figlio è tornato a casa medicato e con la maglia sporca di sangue . Il genitore ha detto che l'insegnante stava spiegando alla classe che stava facendo così per assicurarsi che la sua pistola non fosse caricata prima di puntare l'arma sul soffitto.

Sul caso indaga ora la polizia locale per accertare perché in classe il docente abbia portato un'arma reale e perché nessuno se ne sia accorto. Il professore Dennis Alexander, che è un docente di matematica, in effetti è abilitato all'uso della pistola e dà lezioni essendo un riservista della polizia ma normalmente per fare lezione di questo tipo s usano riproduzioni e non armi reali. L'insegnante si è scusato per l'accaduto ma intanto è stato sospeso dalla scuola in attesa di verifiche.