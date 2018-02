Dopo diverse sospensioni per comportarti violenti, ormai tutti i docenti lo ritenevano un ragazzino irrecuperabile, ma lei con caparbietà e impegno ha proseguito i suoi insegnamenti cercando di coinvolgerlo sempre di più fino a quando il piccolo studente non le ha chiesto di poter andare a vivere con lei e insieme al fratellino di lui sono diventati una famiglia. È la storia a lieto fine di una professoressa appena 24enne, Chelsea Haley, e del suo alunno 12enne, Jerome Robinson. I due si sono conosciuti mentre la donna insegnava nelle scuola di Baton Rouge, nello stato della Louisiana, dove il piccolo era alunno. Jerome era il tipico studente molesto, mancava allele lezioni, dava fastidio e veniva sospeso, per questo iniziarono a mandarlo da Haley che sembrava l'unica insegnante con cui collaborasse.

Anche lei però ha trovato non poche difficoltà con il ragazzino al punto di arrivare di smettere di insegnare, ma col tempo i due si sono conosciuti sempre meglio fino a quando nel 2015 inaspettatamente il ragazzino ha chiesto alla donna se potesse andare a vivere con lei portando anche il fratellino che la mamma faticava a crescere. Col consenso della madre dei due, nel giro di due mesi Haley ha ottenuto la custodia a tempo pieno, adottando entrambi i ragazzini. La donna, che ora ha 26 anni, si è poi trasferita con la nuova famiglia in Georgia dove Jerome ha cambiato vita e proseguito gli studi senza problemi.