Una professoressa di una scuola superiore in Texas ha confessato di aver fatto sesso con uno studente quindicenne diverse volte negli ultimi mesi. A scoprire quel rapporto – che ha portato all’arresto dell’insegnante – è stata la mamma del quindicenne che ha letto dei messaggi in cui parlava del sesso in auto tra i due. La prof arrestata si chiama Erica Dinora Gomez, ha ventitré anni, e insegna matematica alla Bowie High School di Austin. Alla polizia Gomez avrebbe detto di aver incontrato lo studente a gennaio e di aver iniziato a fare sesso con lui ad agosto. I due si sarebbero incontrati quattro o cinque volte negli ultimi mesi. L’insegnante ha anche fatto riferimento ai messaggi di Snapchat in cui si parlava di “divertirsi sul sedile posteriore”.

La prof licenziata e arrestata: rischia venti anni – Quando la mamma del ragazzo ha letto quei messaggi ha cercato maggiori informazioni sulla persona che scriveva quelle frasi sessualmente esplicite a suo figlio e, grazie a una foto su Facebook, ha riconosciuto quella donna come la ex insegnante di matematica del ragazzo. Anche il quindicenne, come l’insegnante, avrebbe ammesso la relazione. I dirigenti della scuola di Gomez hanno subito provveduto a licenziare la professoressa e hanno anche organizzato un incontro con i genitori per parlare di quanto accaduto. Se giudicata colpevole di violenza sessuale su minore, la ventitreenne rischia venti anni di carcere.