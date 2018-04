Amarissima sorpresa per l’ex premier Romano Prodi al suo ritorno a casa a Bologna dopo il viaggio a Roma con la moglie Flavia, assieme alla delegazione bolognese, per l’incontro con Papa Francesco: ignoti predoni si sono introdotti nel suo appartamento (in via Gerusalemme) e, dopo averlo messo a soqquadro, sono riusciti a trovare orologi di valore e monili, quantificati in circa 30mila euro. Il furto nella notte fra venerdì e sabato. Sono in corso le indagini e anche la definizione esatta della refurtiva, come si legge sul Resto del Carlino che ha riportato in anteprima la notizia.

I ladri avrebbero forzato la porta dell'appartamento (in un palazzo nella via che collega Strada Maggiore con piazza Santo Stefano), nel pieno centro di Bologna, e sarebbero entrati, molto probabilmente consapevoli del fatto che dentro non ci fosse nessuno. La segnalazione di un furto appena subito è arrivata al 113 intorno alle 22.30. Nell'abitazione di Prodi non ci sarebbe un impianto di sorveglianza interno ma gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere pubbliche e private di tutta la zona. Il ‘Professore’ è stato informato dell'accaduto mentre si trovava in piazza San Pietro per partecipare all'udienza che il Pontefice ha concesso alla diocesi di Bologna.

Stando alle modalità del colpo, gli investigatori non starebbero seguendo la pista di un colpo diverso dal furto: anche se sta indagando anche la Digos per escludere definitivamente collegamenti politici, visto che nei primi anni 2000 l’ex presidente del Consiglio, allora al vertice della Commissione europea, finì in più occasioni nel mirino degli anarchici del Fai.