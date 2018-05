Il lungo Ponte del Primo maggio sta terminando e con sé porta il tradizionale controesodo dei villeggianti, con conseguenze tremende sul traffico autostradale, una vera e proprio giornata da "bollino rosso". Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, sull'Autofiori si segnalano pesanti disagi legati al traffico da rientro: circa 50 chilometri di code e rallentamenti si sono registrati in direzione Genova, tra San Bartolomeo al mare, in provincia di Imperia, e Savona e negli innesti con l’A17, l’A6 e l’A26 in direzione Nord.

Dalla centrale operativa dell'A10 hanno comunicato che non si registrano incidenti, i tratti sono tutti aperti, ma il rallentamento è dovuto all'ingente traffico di veicoli che dalla Francia o dalla Riviera ligure di Ponente rientrano nelle grandi città del Nord Italia. Si sono registate anche lunghe codesulla statale 20 della val Roja con traffico molto intenso nel tratto compreso tra il chilometro 135,6, nei pressi di San Michele e l'incrocio di frazione Porra, in direzione Ventimiglia. La società autostrade consiglia

La situazione alle 15

Code a tratti in A10 tra Andora e Savona in direzione Genova causa traffico intenso

Coda in A10 tra Arenzano e il bivio A10/A26

Code a tratti tra Chiavari e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso

Situazione simile sull'A22 Brennero Modena, con coda di 2 km tra Carpi e Bivio A22/A1 Milano-Napoli per traffico intenso. Code a tratti anche tra Firenze Sud e Firenze Scandicci sull'A1 in direzione Milano e anche tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante per traffico intenso. Infine, code e rallentamenti anche sull'A14, in particolare tra Riccione e Bivio A14/A1 Milano-Napoli, tra Bivio A1/A14 Bologna-Taranto e Valsamoggia e tra Ravenna e Bivio Diramazione Ravenna/A14 BO-TA per traffico intenso.