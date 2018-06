Una vacanza finita in tragedia quella di Paula Bishop, 37enne inglese, alle Isole Canarie. La donna è morta per avvelenamento da alcol dopo aver bevuto una quantità spropositata di alcol e vino durante il primo giorno di villeggiatura passando a Fuerteventura con suo marito Stuart. La donna è stata trovata morta nella sua camera d'albergo nella località di Antigua, più tardi quella stessa notte. Gli esami del sangue hanno evidenziato che in circolo aveva quello che in Spagna è l'equivalente di otto volte il limite di guida. Il signor Bishop, suo marito da 11 anni, ha raccontato di aver avuto "un po’ di birre piccole", due bicchieri di vino e fino a quattro caffè irlandesi prima di andare a letto la sera prima della sua morte. “Non mi sembrava così ubriaca, riusciva a stare in piedi da sola” ha detto. Secondo quanto stabilito dal coroner, Paula, che lavorava presso il dipartimento di farmacia del Royal Albert Edward di Wigan, non si sarebbe resa conto dell’alcol assunto durante il giorno.

Appena un mese dopo essere tornata da un viaggio a Cuba con gli amici, la coppia è partita in Spagna il 20 ottobre scorso. I due sono arrivati ​​alle 11.15 e successivamente hanno prenotato l'Aparthotel Caleta Gardens e sono andati al bar dell'hotel. "Per il resto della giornata, pomeriggio e sera, stava bene – ha raccontato Stuart – ha dormito nel pomeriggio e ha mangiare qualcosa verso le 17. Più tardi abbiamo bevuto qualche birra piccola, due bicchieri di vino e tre o quattro caffè irlandesi. Siamo andati a letto tra le 22 e le 23. Io ero molto stanco perché non avevo dormito durante il giorno. L'ultimo ricordo che è ho di Paula e lei che viene nella stanza da letto” ricorda ancora l’uomo. “Mi sono svegliato poco dopo mezzanotte e ho trovato Paula distesa sul pavimento appoggiata a un cassettone. Le sue gambe avevano cambiato colore. Sono corso subito alla reception e ho portato una guardia notturna che ha allertato i paramedici. Quando l'ho guardata in faccia per la prima volta, ho pensato subito che fosse morta e la mia reazione automatica è stata quella di cercare aiuto. Ho provato a parlarle ma non rispondeva. I paramedici hanno provato la rianimazione, ma non ha funzionato. La sua morte è stata uno shock enorme – lei era una persona meravigliosa: era piena di vita e mancherà molto ai suoi amici e alla sua famiglia" dice ancora Stuart.

Il dott. Naveen Sharma, consulente istopatologo all'ospedale Whiston di Liverpool, ha affermato che i livelli di alcol nel sistema della signora Bishop erano "fatalmente tossici" e ha concluso che la causa della sua morte è stata l'insufficienza cardiaca dovuta alla "tossicità acuta da alcol".