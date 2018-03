Un bimbo di appena un anno che festeggia il suo primo compleanno ritratto in macabre fotografie mentre, con abiti e volto sporchi di quello che sembra sangue, è intento a divorare una torta a forma di cervello altrettanto sanguinolenta. La singolare trovata è della mamma del piccolo che per la sua prima festa di compleanno ha escogitato un party a tema zombie per farlo divertire e divertirsi con tanto di set fotografico. Quella che potrebbe apparire come una trovata fuori luogo e del tutto assurda in realtà nasconde alle spalle una storia straziante. Quando ha messo al mondo il piccolo Phoenix, infatti, Amy Louise, originaria di Brisbane, in Australia, ha pensato di averlo perso per sempre.

Il neonato infatti non aveva battito cardiaco ed è stato immediatamente portato via dai medici dopo il parto, mandando nello sconforto più totale la mamma e il padre. "Dal momento in cui i medici mi hanno detto che la mia placenta si era staccata e non c'era battito cardiaco è stato un turbine di emozioni" ha raccontato la donna , ricordando: "Ero terrorizzata ma ancora fiduciosa, poi quando lo hanno tirato fuori e non c'è stato nessun grido, il mio cuore si è fermato e non ho capito più nulla".

"Sapevo che era morto, sapevo che non c'era più e mi dava anche fastidio che i medici continuassero a tormentarlo per rianimarlo, volevo che smettessero perché il tempo passava e tutti si sentivano sempre più scoraggiati" ha raccontato Amy, aggiungendo: "Continuavo a vedere questa piccola bara bianca nella mia testa poi ho sentito un'infermiera gridare ‘È tornato!'. Sono stati i 13 minuti più lunghi e terribili della mia vita". "Da allora lo abbiamo sempre chiamato il nostro piccolo zombie perché è stato riportato in vita dalla morte nel giorno di Halloween" ha rivelato la mamma del piccolo, da qui alla torta e alla festa a tema zombie il passo è stato breve.