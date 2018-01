L'ultimo desiderio di Sabina Corona, matriarca della famiglia proprietaria del noto ristorante pizzeria “Stella di Erto”? "Quando morirò mettete la mia bara nel locale, aprite le porte e offrite da bere a tutti". E così è andata. la donna è morta e per l'ultimo saluto ha scelto un modo decisamente insolito, sovversivo e allegro, come era stata tutta la sua vita. Ha voluto si offrisse da bere a tutti e che il pianto lasciasse spazio al piacere dello stare insieme. L’anziana, madre di Adriana, l’attuale proprietaria dell’attività che porta avanti insieme al marito Salvatore e alla nipote Beatrice, è deceduta lunedì sera nella sua casa, proprio sopra quel ristorante in cui ha trascorso gran parte della sua vita. Aveva 91 anni, qualche acciacco dovuto all’età e una malattia vissuta con tenacia. A renderle omaggio anche il suo compaesano più noto: lo scrittore Mauro Corona.

Tra i più assidui frequentatori della Stella di Erto anche lo scrittore, alpinista e scultore Mauro Corona, che era solito trascorrere le serate nel ristorante con gli amici di una vita.