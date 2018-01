Pioggia e neve. Il meteo della prima settimana che segue la fine delle feste natalizie non è per nulla clemente: ci sarà un peggioramento delle condizioni generali già a partire da lunedì 8 gennaio, ad iniziare dalle regioni settentrionali. Tuttavia, nelle prossime ore il lento movimento della bassa pressione, a causa dell'alta pressione in rinforzo sui Balcani, relegherà le precipitazioni sull'area di Nord Ovest dove si avranno piogge e nevicate sull'Arco Alpino oltre i 1000-1500m. Nuvoloso sul resto del Nord con deboli fenomeni sul Triveneto. Piogge diffuse, già a partire dal pomeriggio, sono previste anche in Toscana e su Umbria, Lazio e Sardegna.

Con il passare dei giorni, le precipitazioni saranno localmente anche intense, sopratutto in Liguria, Lombardia,Piemonte e Venezie. Tuttavia, una buona notizia c'è, e riguarda le temperature che saranno piuttosto miti, con le minime che si manterranno sopra dei 10 gradi centigradi lungo le coste del Centrosud e con punte sino a 16 gradi sulle Isole Maggiori, e cioè Sicilia e Sardegna. Soltanto a partire da mercoledì 10 gennaio, a seguito del passaggio perturbato, attualmente attivo sulla Spagna, che inizialmente coinvolgerà il Nord ma poi anche le restanti regioni centro-meridonali, le correnti ruoteranno ovunque da Maestrale favorendo un generale abbassamento delle temperature e il ritorno dei valori nelle medie stagionali.