La Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta che vede coinvolte diverse persone tra cui anche l'ex governatore sardo Ugo Cappellacci. Un’inchiesta su una presunta corruzione, ma vengono ipotizzati anche il peculato e la truffa, nata da un fascicolo per bancarotta aperto dai sostituti procuratori Emanuele Secci e Diana Lecca. Sarebbero nove le persone che risultano indagate tra cui appunto Cappellacci, coordinatore regionale di Forza Italia appena eletto alla Camera. Oltre a lui tra gli indagati spicca anche la consigliera regionale sempre di Forza Italia, Alessandra Zedda (all'epoca dei fatti, nel 2013, assessore all'Industria). In queste ore gli indagati stanno ricevendo le notifiche di proroga di indagine chieste già a novembre dai due magistrati inquirenti. Da quanto si apprende, l'ex governatore della Sardegna è iscritto nel registro degli indagati nella sua qualità di commercialista insieme con i colleghi di studio Antonio Graziano Tilocca e Piero Sanna Randaccio. Al momento, secondo quanto reso noto all’Ansa il suo difensore Guido Manca Bitti, nessun atto dalla Procura sarebbe ancora arrivato a Cappellacci.

L'inchiesta della Procura di Cagliari – In base a quanto emerso, l'indagine ruota su un finanziamento pubblico da 750.000 euro destinato alla Fm Fabbricazioni metalliche – sul cui fallimento stava già indagando la magistratura di Cagliari – concesso secondo l'ipotesi degli inquirenti attraverso pressioni politiche. Un'operazione che risalirebbe al 2013 e avrebbe anche fatto maturare una tangente da 80000 euro a Cappellacci per il proprio intervento e la sua influenza politica. Inoltre la Procura si sta concentrando sull'attività della società d'investimenti Zernike Meta Venture capital spa, molto attiva in Sardegna, vincitrice di un bando Por all'epoca dell'amministrazione regionale guidata proprio dal neo deputato di Forza Italia per la gestione di 17 milioni destinati a imprese innovative.

L’ex governatore su Facebook: “Accuse totalmente false” – Con un post su Facebook l’ex governatore sardo ha commentato la vicenda. E lo ha fatto parlando di accuse totalmente false. “Sono tornati, puntuali come un orologio. Leggo di una vicenda giudiziaria che forse dovrebbe essere meglio definita come un'infamia colossale, perché il termine bufala non basta a descriverla. Nomi, numeri, vicende che non conosco né ho mai conosciuto. Mi si dice che avrei fatto pressioni su assessori e funzionari: totalmente falso. Mi si dice che avrei ottenuto in cambio un tornaconto economico con complesse articolazioni societarie: totalmente falso”, così Cappellacci su Facebook. “Tutto totalmente privo di fondamento, in radice. La tangente di cui avrei beneficiato – sostiene il deputato – non esiste e non è mai esistita. Le persone che avrebbero messo in piedi questi artifici non le conosco e ne le ho mai conosciute. Sono estraneo a tutte le vicende descritte”.