Presley è una bambina inglese che deve tutto a una fotografa e, ovviamente, ai genitori che hanno deciso di fidarsi di lei. La storia, raccontata ai media britannici dalla 33enne Sophie Findlay, inizia infatti con una foto scattata in vacanze, alle Canarie. Quando poi la donna fa sviluppare la fotografia a Tenerife, scopre che la bambina appare con un occhio rosso e l'altro bianco. "Problema di flash", pensa Sophie, ma Alessia, la fotografa, spiega che il riflesso dell'occhio può essere rosso, ma mai bianco e che, insomma "poteva esserci qualcosa di serio" e che conveniva farla controllare.

È così che la coppia scopre che la piccola Presley ha un retinoblastoma, una forma di tumore che può colpire un occhio o entrambi e che in Italia colpisce circa 50 i bambini ogni anno. La bambina viene quindi sottoposta a chemioterapia e rischia ciononostante di perdere la vista all'occhio. Ora, però, sono passati due anni e la bambina sta bene, anche se dovrà sottoposta ancora per un poco alle cure e per molto tempo dovrà essere sotto controllo. Intanto però i genitori di Presley sono tornati a Tenerife per ringraziare Alessia, la fotografa che ha riconosciuto il male e ha permesso di avviare le cure in tempo. "Dobbiamo tutto ad Alessia, la fotografa – spiega Sophie – non c’erano sintomi, non ci saremmo mai accorti di niente per anni".