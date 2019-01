Continuano le tensioni tra Italia e Francia. "Prima di fare la morale all'Italia Macron dovrebbe liberare dal neocolonialismo francese gli Stati africani, perché se quegli Stati li impoverisce poi quelle persone partono". lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a ‘Non è L'arena', su La7, replicando al presidente francese Emmanuel Macron. "Le nostre parole saranno irrilevanti per lui, ma non per gli italiani e gli europei", ha sottolineato Di Maio. "Dice che io e Salvini non siamo all'altezza? Questo lo lasci decidere al popolo italiano".

Il presidente Macron oggi ha fatto sapere di non voler proseguire con il botta e risposta iniziato nei giorni scorsi con il governo italiano. Il presidente francese ha detto infatti che non risponderà alle critiche di Di Maio e Salvini perché "non hanno alcun interesse". Lo hanno riportato i media francesi. "Non risponderò – ha detto incontrando la stampa al Cairo – è la sola cosa che si aspettano. Tutto questo è irrilevante. Il popolo italiano è nostro amico e merita dei leader all'altezza della sua storia".

Di Maio ha continuato l'attacco all'Eliseo: "Se il tema del prossimo Consiglio europeo sarà l'immigrazione, chiederemo di portare il tema di questa moneta", riferendosi ancora una volta sul franco africano. Poi, citando esplicitamente la Francia, Di Maio ha parlato di "Paesi che impoveriscono gli Stati africani". Porre fine a queste prassi "basterebbe per far stare gli africani in Africa".

Sul caso Sea Watch 3 il vicepremier pentastellato ha fatto sapere che "Il governo italiano è impegnato in queste ore a produrre con le autorità tutte le informazioni con la magistratura affinché si possa sequestrare l'imbarcazione. Siamo anche impegnati a far arrivare in Olanda queste persone. Io non sono per registrare coloro che sbarcano in Italia, se le registra il governo olandese. Se poi la nave non è olandese, il governo ce lo deve dire ma su questo sta avendo un atteggiamento ambiguo".

E ancora: "L'Italia è diventata il palcoscenico dell'immigrazione". Le imbarcazioni si dirigono verso le coste italiane, ha precisato, perché "qui si fa notizia e quando si dice c'è un'imbarcazione al largo, aumentano le donazioni a quell'imbarcazione". In questo modo, secondo Di Maio, l'Italia è diventata "il campo profughi dell'Europa".