Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari è stato lanciato nelle scorse ore dal sito del Ministero della salute nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Questa volta il ritiro dagli scaffali dei negozi riguarda un lotto di tramezzini al salmone a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori. Nel dettaglio, il prodotto interessato dall'avviso sono i tramezzini salmone e maionese prodotti con marchio "Due A. A." e venduti nei supermercati Penny Market S. r. l. Le confezioni interessate, vendute in formato da 140 grammi con all'interno due tramezzini, sono segnalate dai numeri di lotto 9455 1 e 9455 2 e data di scadenza fissata al 13 maggio 2019. Le confezioni sono state prodotti dal Laboratorio Gastronomico Due A.A. Srl nello stabilimento di via Galvani 5/7 a Sedriano, nella città metropolitana di Milano (marchio di identificazione: IT 9-2907L CE).

Come spiega l'avviso del Ministero della salute, il richiamo dei tramezzini si è reso necessario a seguito dei risultati di alcuni controlli a campione che hanno stabilito che il prodotto è microbiologicamente non conforme a causa della presenza di Listeria monocytogenes. Come sempre in questi casi, si raccomanda ai clienti che hanno già acquistato tale prodotto di non consumare i tramezzini con i numeri di lotto segnalati e di restituirli invece al punto vendita d’acquisto, dove saranno sostituiti o rimborsati entro il 13 maggio prossimo.

Il richiamo ovviamente interessa solo i prodotti con lotto e scadenza indicati sopra. Da Penny Market inoltre tengono a precisare che il prodotto oggetto della comunicazione di richiamo è stato distribuito unicamente nei Punti vendita delle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche.