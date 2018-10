Dopo gli ultimi richiami, compreso quello relativo ai croissant Bauli, per rischio microbiologico, nella sezione del sito del Ministero della Salute dedicato ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori è apparso un nuovo comunicato relativo a un prodotto che viene ritirato dagli scaffali a causa di “presenza di impurità”. Si tratta di un lotto di pomodori secchi GustiSardi del marchio “La Dispensa del Fattore” venduti in confezioni da 250 grammi. Il numero di lotto oggetto del richiamo è contrassegnato dalla sigla PG090818 con scadenza relativa al 09/08/2019. I pomodori secchi GustiSardi vengono prodotti dall'azienda “La Dispensa del Fattore” di Frau Emanuele, sita nello stabilimento alla via Nazionale 253 a Serrenti, comune della Sardegna nella provincia del Medio Campidano. Motivo del richiamo – si legge nell'avviso diffuso dal ministero – la “presenza di impurità derivanti da frammenti di insetti”.

Non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita – Il comunicato diffuso dal ministero della Salute porta la data del 3 ottobre 2018 e, come sempre accade in questi casi, a scopo precauzionale dal dicastero invitano i consumatori a non mangiare il prodotto oggetto del richiamo e riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato.