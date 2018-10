Un nuovo avviso di ritiro dal mercato di prodotti alimentari per rischio microbiologico è stato lanciato oggi dal sito del Ministero della salute nella sezione apposita dedicata ai richiami di alimenti da parte degli stessi operatori. Questa volta il ritiro riguarda alcuni lotti di scamorza a fette a causa della riscontrata presenza di Escherichia coli in alcuni campioni analizzati. I prodotti interessati dal ritiro sono venduti in confezioni singole da 400 grammi l'una e commercializzati sia a Marchio Cooop sia a marchio Parmareggio. Nel dettaglio, il richiamo è stato disposto per il lotto 25L18341 della Scamorza bianca a fette Coop da 140 g X 10 con scadenza al 12 novembre 2018, e per il lotto 25L18345 di scamorza bianca "Cuore di fette" Parmareggio con scadenza 17 novembre 2018.

Entrambi i lotti richiamati sono stati prodotti da Parmareggio Spa nello stabilimento di Via togliatti a Modena. Secondo l'avviso del Ministero della salute, infatti, si ipotizza che la problematica derivi dalla materia prima con cui è stata prodotta la scamorza e quindi in via precauzionale è avvenuto il richiamo di tutti i lotti in cui è stata usata. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di presenza di Escherichia coli, produttori di shiga -tossine (STEC) VTEC/25g, lanciato dall'Asl Napoli 2 Nord. La presenza del batterio è stata accertata nel rapporto di Prova N°152853 emesso dall'Istituto Zoprofilattico sperimentale del Mezzogiorno il 15 ottobre scorso.