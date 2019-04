Due nuovi avvisi di richiamo di prodotti alimentari per rischio fisico sono stati diffusi in queste ore da parte del ministero della Salute sul proprio sito, nella sezione dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il doppio avviso si è reso necessario perché questa volta il ritiro riguarda un lotto di crema di Marroni venduto in vasetti di vetro, prodotto dalla stessa ditta ma commercializzato sul mercato con diverse etichette. Nel dettaglio si stratta della crema di marroni biologica venduta con i marchi Arc en Ciel e SanaBios. L'articolo alimentare in questione è prodotto dalla Società Agricola cooperativa ARC EN CIEL nello stabilimento di via Eoma a Cafasse, nella città metropolitana di Torino.

Il prodotto interessato dal richiamo è distribuito in vasetti da 350 grammi con il numero di lotto 17.07.21 che coincide con il termine minimo di conservazione fissato dunque al 17 luglio del 2021. Il ritiro, disposto in via precauzionale dalla stessa ditta produttrice, è scattato a seguito di alcuni test svolti in autocontrollo che hanno stabilito la possibile presenza di corpi estranei all'interno dei vasetti del lotto di crema di Marroni indicato. "A scopo precauzionale richiamiamo il prodotto per la possibile presenza di un corpo estraneo" spiegano infatti dalla società. Come sempre, per chi avesse già acquistato il prodotto interessato dal richiamo, il consiglio è di non consumarlo ma di restituire le confezioni al punto vendita per la sostituzione.