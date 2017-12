Un 58enne della Nuova Zelanda ha pensato bene di celebrare le prossime festività natalizie in ufficio coi colleghi con una torta cucina con anfetamina. Ora deve rispondere di avvelenamento e possesso di droghe dopo l'incidente avvenuto sul suo posto di lavoro ad Auckland, nella mattinata del 13 dicembre. Otto persone sono state portate in ospedale, ma nelle ultime ore hanno recuperato pienamente, ha detto l'ispettore Richard Corbidge al New Zealand Herald. Tra i più gravi, un uomo che ne ha mangiato tre interi pezzi. Il sospettato è stato quindi perquisito ed ora risulta accusato anche di coltivazione di cannabis e possesso illegale di armi da fuoco. Apparirà di fronte alla Corte distrettuale di North Shore il 18 gennaio 2017.

Le anfetamine – o "speed" – sono una sostanza di classe B in Nuova Zelanda, e il possesso con l'intento di vendita può far finire una persona dietro le sbarre per un massimo di 14 anni. Lo stimolante è relativamente economico e popolare. Non deve essere confuso con la metamfetamina, o "meth", una forma di anfetamina molto più pura e in qualche modo meno dannosa, portata all'attenzione globale dalla serie TV americana Breaking Bad.