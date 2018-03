Utilizzava dei volantini, come quelli del supermercato, per pubblicizzare la loro “merce”, cocaina e hashish. I carabinieri del comando provinciale di Padova hanno arrestato una intera famiglia di spacciatori tunisini: “La famiglia Corolla droga per tutti” recitava il coupon, con tanto di prezzi dettagliati in base alla quantità e al prodotto e menù completo. I pusher erano due fratelli, M. E. N. di 30 anni e k. E. N. di 22, e la moglie di quest'ultimo, S. T. di 22, accusati di aver smerciato sostanze stupefacenti da gennaio a dicembre 2017 nei comuni di Agna, Monselice, Tribano, Conselve e Bagnoli di sopra. La famiglia puntava soprattutto ai giovani in cura al Sert, in particolare quelli della Bassa Padovana e del rodigino, avvicinando i tossicodipendenti che stavano tentando di uscire tunnel della droga e che inesorabilmente finivano per cedere alla tentazione e vanificare il loro percorso di disintossicazione. “Sei in cura al Sert, per te prezzi speciali e trattative riservate”.

La cocaina veniva venduta a partire da 50 euro. Due pezzi pari a un grammo veniva venduta per 80 euro, 10 pezzi pari a 5 grammi per 900 euro. E il fumo? A partire da 10 euro a dose. Il sodalizio criminale era solito stalkerizzare i clienti, che non riuscivano a fare a meno della sostanza stupefacente, come si legge anche sul Corriere della Sera. C’era anche la possibilità di sconti e “gentili omaggi” qualora il cliente portasse un amico. “Prendi al volo l'affare”, si legge ancora nel volantino della “famiglia Corolla”, nome in codice dei tre pusher. Le cessioni di droga avvenivano soprattutto all’esterno di esercizi pubblici e luoghi di aggregazione giovanile.