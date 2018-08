Un gioco di sesso estremo a base di droga si è concluso con un uomo finito in ospedale, ricoverato con 15 uova sode nel retto. Il ventinovenne, frequentatore di ‘chem sex’, i festini a base di ogni tipo di sostanza stupefacente, avrebbe assunto dell'acido gamma-idrossibutirrico, più comunemente GHB o anche ‘droga dello stupro’, prima di cimentarsi con il suo compagno di avventure nel giochino estremo. Le uova gli hanno provato dei lancinanti dolori alla parete intestinale, finendo per costringerlo a sottoporsi ad un intervento chirurgico d'urgenza.

Come si legge sul Daily Mail, che cita una rivista sanitaria olandese, il paziente ha detto ai dottori che lui e il suo amante hanno fatto bollire le uova in un vassoio, prima di sbucciarle con cura e infilarle nel suo didietro. Solo a tarda sera, quando gli effetti della sostanza stupefacente hanno iniziato a svanire, l’uomo ha cominciato a sentire i primi forti dolori. "All'arrivo il paziente ha sofferto di tachicardia [alta frequenza cardiaca] e tachipnea [respirazione rapida]. Gli esami fisici hanno mostrato la presenza di oggetti estranei su tutto lo stomaco" ,ha spiegato un medico. In un primo momento la diagnosi è stata quella di sepsi addominale, ma la successiva Tac a cui è stato sottoposto ha rivelato l'entità delle lesioni.

Le uova avevano fatto letteralmente esplodere il suo colon e grandi quantità di aria e di liquido stavano riempendo la sua cavità addominale, si legge sul Daily Mail. "Questo è il motivo per cui abbiamo ritenuto necessaria una laparotomia di emergenza" ha affermato il medico. L'operazione, che comporta una grande incisione attraverso l'addome, è stata eseguita con successo e le uova sono state rimosse. L'addome è stato poi ripulito e ricucito di nuovo. "Dopo l'operazione, il paziente è stato monitorato in terapia intensiva per un breve periodo. Tra qualche giorno potrebbe lasciare l'ospedale in condizioni clinicamente buone”. Il GHB è usato per trattare la narcolessia, ma può essere un farmaco altamente pericoloso con effetti sedativi e anestetici.