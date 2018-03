Dopo aver viaggiato sempre in compagnia di parenti e genitori, per la prima volta aveva deciso che a 16 anni avrebbe potuto tranquillamente andare da sola ma la prima esperienza in stazione senza nessuno a fianco si è rivelata però un trauma. Un uomo infatti l'ha pesantemente molestata arrivando infine a palpeggiarla in un sottopasso. È la storia di Harriotte Lane, un'adolescente britannica di Newcastle, in Inghilterra, talmente traumatizzata da quella esperienza che ora quando deve viaggiare ha ansia e vertigini senza contare la paura della folla.

Del resto tutto è avvenuto in pieno giorno e lei mai si sarebbe aspettata di dover fare i conti con un molestatore. L'adolescente doveva andare a trovare un amico poco lontano e aveva appena salutato la madre quando è avvenuta l'aggressione a sfondo sessuale. Un uomo le si è avvicinato e le ha palpeggiato il sedere. "In quel momento mi sono sentita disgustata. Mi sono subito arrabbiata e ho urlato ‘non puoi farlo'. Lui è corso via" ha raccontato al 16enne. Fortunatamente un agente di guardia ha sentito le urla ed è intervenuto arrestando l'uomo. Le prime conseguenze però sono arrivate dopo qualche giorno quando la ragazzina ha capito che aveva una paura incontrollata di tornare in stazione. "Tremavo e non riuscivo a smettere di tremare, quell'uomo mi ha portato via un momento felice e la mia innocenza infantile" ha concluso la 16enne.