Una lite familiare per l'eredità è degenerata in malo modo ieri pomeriggio nelle campagne di Cupra Marittima (Ascoli Piceno): un agricoltore di 56 anni ha aggredito a sprangate la sorella nel garage di un’abitazione di Contrada San Michele. L’uomo stato arrestato e portato in caserma a San Benedetto. La donna, soccorsa dall’eliambulanza, è in fin di vita. Ha delle profondissime ferite alla testa e ha perso almeno un litro e mezzo di sangue. La donna, 58enne, aveva raggiunto l’abitazione del fratello, di due anni in meno, per andare a trovare l’anziano padre di 90 anni. Il litigio sarebbe sorto, come detto, per questioni economico. L’aggressore è sposato con due figli piccoli. La donna ha una figlia e una nipote.

Il 56enne è ora accusato di tentato omicidio dalla Procura della Repubblica di Fermo competente per territorio: ora èin stato di choc nella camera di sicurezza della caserma dei carabinieri di San Benedetto del Tronto. La donna, operaia di una ditta di pulizie, è stata colpita ripetutamente e con violenza alla testa dal fratello con una spranga e ha perso molto sangue prima di essere soccorsa e trasferita in eliambulanza ad Ancona, dove i medici si sono riservati la prognosi.

Dopo aver colpito la sorella l'uomo ha preso il telefono e ha chiamato i carabinieri. Benché in stato confusionale, ai militari che lo hanno sentito nella caserma di San Benedetto, ha spiegato la situazione ai carabinieri, ammettendo di aver agito in un momento di follia. Il 56enne è incensurato e conosciuto come persona dedita al lavoro di agricoltore, la sorella è sposata e ha una figlia. La 58enne è stata sottoposta ad un intervento chirurgico nell'ospedale di Torrette di Ancona. Ora si trova in rianimazione.