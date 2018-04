È Kevin Zhu il vincitore della 55ª edizione del Concorso Internazionale Premio Paganini. Di origini chiaramente orientali, Zhu è statunitense ed è un classe 2000, motivo per cui a 18 anni eguaglia il record di Soovin Kim, altro artista di origini orientali che ha ottenuto il prestigioso riconoscimento appena maggiorenne. Non accadeva dal 1996. Eppure, nonostante la giovane età, l'artista ha saputo convincere la Giuria del Premio nell'arco delle tre prove, dalla preliminare per violino solo alla semifinale accompagnato dal pianoforte fino alle finali con l'Orchestra del Carlo Felice diretta da Michael Zlabinger.

La classifica stabilita dalla giuria presieduta da Sergej Krylov è stata accolta dal pubblico presente con qualche fischio di dissenso. Molti dei presenti infatti facevano il tifo per il francese di 26 anni Fedor Rudin finito però al secondo posto. Al terzo posto Stephen Kim (Usa, 23 anni), al quarto Yiliang Jiang (Cina, 22 anni), al quinto Oleksandr Pushkarenko (Ucraina, 29 anni) e al sesto posto, Luke Hsu (Usa, 28 anni).

Guidato dalla direzione artistica del Maestro Giuseppe Acquaviva, è tornato anche quest'anno il concorso internazionale intitolato al grande Niccolò Paganini. Dopo aver laureato violinisti straordinari quali Salvatore Accardo, Gidon Kremer e Leonidas Kavakos, il Premio Paganini si rivolge nuovamente ai giovani talenti di tutto il mondo, pronto a incoronare il nuovo vincitore.

Il Premio Paganini o Concorso internazionale di violino "Nicolò Paganini” è nato nel 1954 per promuovere l'attività concertistica dei violinisti debuttanti. La 55° edizione ha avuto luogo dal 5 al 14 Aprile. Il Premio è annoverato fra le più importanti competizioni violinistiche mondiali. Il Concorso fu fondato con lo scopo di realizzare una competizione violinistica a livello internazionale che desse grande prestigio a Genova e al virtuosismo italiano e permettesse di scoprire nuovi giovani talenti.