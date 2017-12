Sono Donatella Di Pietrantonio con "L'arminuta" (Einaudi), per la sezione narrativa, Davide Rondoni con "La natura del bastardo" (Mondadori) per la poesia e Giuseppe Montesano con "Lettori selvaggi" (Giunti) per la saggistica i vincitori del Premio Napoli 2017. La proclamazione è arrivata ieri sera durante la cerimonia al Teatro Mercadante di Napoli, presentata dalla giornalista di Repubblica Concita Sannino. Il Presidente della Fondazione Premio Napoli, Domenico Ciruzzi, ha voluto fortemente raccontare alla platea la storia del Premio con un documentario, immagini inedite di vincitori e finalisti delle edizioni passate. Un modo per lanciare il Premio verso un futuro di rinnovamento senza dimenticare appunto il passato.

Nell’edizione 2017 sono stati ricostituiti i comitati di lettura (circa mille giudici lettori) che hanno fatto la differenza nella valutazione dei vincitori e nella riapertura alla città di un Premio che appartiene a Napoli ma che ha grande prestigio in Italia. Sono state distribuite trentamila copie dei libri finalisti in gara, uno sforzo notevole per la Fondazione.

Sono stati proclamati, dal presidente della Fondazione Premio Napoli, Domenico Ciruzzi, i vincitori del Premio Napoli 2017. Dal 1954 il Premio Napoli assegna un riconoscimento per la cultura e la lingua italiana. Negli anni il Premio è mutato: sono state aggiunte ed eliminate delle sezioni, alcune accorpate altre ripristinate, ma il Premio ha mantenuto il suo prestigio premiando futuri premi Nobel, giornalisti, scrittori emergenti e grandi maestri della letteratura italiana e internazionale.

Durante la serata sono stati consegnati anche i premi Cultura al Maestro di Strada Cesare Moreno, e Internazionale a Donald Sassoon. Per la prima volta il Premio Napoli ospita il Premio Forzati che è stato assegnato ad Aldo Masullo.