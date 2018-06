Singolare scena nei giorni scorsi al parlamento europeo. Mentre discuteva con altri politici prima della sua entrata nel palazzo, il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, ha fatto cadere la sua tazza di caffè a terra nei corridoi ma invece di andare via ha chiesto alle inservienti presenti uno spazzolone e ha iniziato a pulire il disastro che aveva appena combinato. L'episodio martedì scorso a Bruxelles dove il primo ministro olandese ha voluto per forza farsi spiegare come funzionava la ramazza in uso e poi ha provveduto a rimediare all'inconveniente. L’insolito gesto è stato filmato con un cellulare da un diplomatico dei Paesi Bassi che stava riprendendo l'arrivo del premier e poi condiviso su Twitter dove è diventato virale e ha trovato molti apprezzamenti.

"Che cosa succede se il primo ministro versa il suo tasso di caffè? Una scena inequivocabilmente olandese" ha scritto l'uomo che ha pubblicato il video. Nel filmato si vede Rutte che urta col braccio uno dei tornelli di ingresso e si fa cadere il caffè. subito raccoglie il bicchiere e poi chiede a una inserviente uno spazzolone per pulire. Infine, sempre col sorriso sulle labbra passa anche uno straccio sui tornelli sporchi di caffè. Nella sequenza si nota che il personale delle pulizie del parlamento, stupito dal gesto, accorre a guardare e inizia ad applaudire e sorridere insieme al primo ministro olandese senza disdegnare qualche consiglio al politico su come procedere nella pulizia.