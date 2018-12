Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato intervistato su ‘America Oggi', quotidiano in lingua italiana diffuso negli Stati Uniti, che ha compiuto 30 anni. Secondo il premier il governo giallo-verde durerà 5 anni, nonostante le distanze tra Lega e M5S: "Il mio Governo si basa in effetti sull'alleanza di due forze politiche che su alcuni temi hanno posizioni diverse e spesso anche contrapposte. Ma la nostra azione si ispira, però, in ogni momento, al contratto alla base di tale alleanza, di cui io sono il legittimo garante. Finora ogni difficoltà è stata affrontata e superata con grande coraggio e nell'insegna del desiderio di cambiamento. Questo desiderio accomuna Lega e M5S ed è quello che permetterà al Governo di durare 5 anni. Non esistono assolutamente diverse sensibilità rispetto al concetto di democrazia: entrambe le forze politiche vogliono finalmente riportare gli interessi e le decisioni dei cittadini al centro della politica".

A proprosito della manovra economica, che ieri ha ottenuto l'ok definitivo alla Camera, Conte rivendica il buon esito del negoziato con l'Ue, dopo che l'Italia ha evitato la procedura d'infrazione: "Qui non si tratta di aver indietreggiato o aver fatto prevalere l’una o l’altra posizione. Questo successo nel negoziato ovviamente lo rivendico, ma ricordo che ho sostenuto sin dal primo momento che con i toni giusti e un dialogo costruttivo si potesse trovare un punto di equilibrio valido per tutti, scongiurando una procedura di infrazione che l’Italia non merita". E ancora: "La cosa importante per il governo è che le misure validanti della nostra manovra, Reddito di cittadinanza e quota 100, siano rimaste invariate e con la stessa platea di riferimento". Secondo il premier le Istituzioni europee devono superare la via dell'austerithy per riconquistare la fiducia dei cittadini.

Il giornalista ha domandato poi al presidente del Consiglio se non il reddito di cittadinanza non abbia creato un malcoltento diffuso, a causa delle possibili discrepanze tra chi riceverà il sussidio e chi, pur lavorando, ha una retribuzione poco elevata: "Non parlerei di discrepanze economiche – ha riposto il premier – Il reddito di cittadinanza nasce dall'esigenza di aiutare una parte della popolazione che si trova in difficoltà e che non ha un impiego. Relativamente ai costi abbiamo studiato la manovra nel dettaglio e non sono elevati. Credo che lo stato debba essere al fianco dei cittadini. Con questa misura ci sarà maggiore equilibrio, non differenze".

Conte ha parlato poi del nervosismo iniziale dei mercati, convinti che il suo governo volesse promuovere l'uscita del nostro Paese dall'Eurozona: "Siamo convinti che l’Italia debba giocare un ruolo di primo piano all'interno dell’Unione europea e dell’Unione monetaria. Sono invece fiducioso rispetto all'andamento dello spread, che si sta attestando su livelli decisamente più bassi dopo l’esito positivo della nostra interlocuzione con la Commissione europea grazie alla quale è stata evitata la procedura di infrazione. Le nostre misure, che abbiamo difeso pienamente, permettono di contrastare il rallentamento economico che sta investendo l’Europa e danno impulso alla crescita. Siamo convinti che la crescita sia lo strumento migliore per continuare a garantire la sostenibilità del debito, e in tal modo fornire anche maggiori rassicurazioni ai mercati".

Conte poi ha mandato un messaggio di auguri agli italiani che vivono negli Stati Uniti: "Grazie per continuare a portare l’Italia nel cuore, sono i migliori ambasciatori del nostro Paese. Se il mondo ama l’Italia, la nostra cultura, il nostro modo di fare impresa, lo stile con cui sappiamo essere protagonisti in ogni ambito professionale è per come loro ci rappresentano ogni giorno attraverso ciò che fanno. L'esortazione è quella di continuare a venire in Italia non solo per turismo, ma anche alla ricerca di opportunità. Lavoriamo insieme per la crescita della nostra grande comunità".