Un giovane di ventinove anni è morto durante un’escursione in mountain bike precipitando per circa venticinque metri per poi finire contro le rocce. Si chiamava Nicola Parentelli, era originario di Gambettola e da qualche tempo residente a Gatteo, nella provincia di Forlì-Cesena. Il drammatico incidente è avvenuto sabato mattina a Tausano di San Leo, in Appennino. Nicola era insieme a un amico, sotto choc dopo la tragedia, ma che non ha riportato traumi. Secondo la testimonianza dell’amico, il ragazzo stava pedalando in discesa sulla banchina sterrata che costeggia la carreggiata quando, all'improvviso, ha perso il controllo della ruota anteriore della bici ed è stato sbalzato all'altezza di una curva. Così il ventinovenne è finito nel dirupo: purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari intervenuti sul posto, per il ragazzo non è stato possibile far nulla. Troppo gravi le ferite riportate nell'incidente.

Il ricordo degli amici sui social network – “Mi piace pensare che non sia finita, ma che hai solo cambiato il panorama, i nostri sentieri li hai percorsi migliaia di volte ora sono sicuro che sei un posto bellissimo con sentieri bellissimi”, uno dei tanti pensieri affidati ai social network dagli amici del giovane scomparso. Come si legge sui quotidiani locali, a ricordare Nicola tra gli altri il gruppo sportivo di cui il giovane faceva parte da diverso tempo, il “Bulgarnò Bike 2008”. “Nicola ci mancherai, eri sempre allegro con un sorriso che non conosceva traguardi, molti ti ricordano per le tue immense pedalate, la fatica per una salita ma non mollavi mai”, così in un altro post su Facebook. Tanti i messaggi di cordoglio anche delle altre associazioni sportive dilettantistiche e dagli amici del calcio, prima passione della giovane vittima.