Paura nella notte tra sabato 6 e domenica 7 ottobre a Prato, dove un maxi-incendio ha devastato e quasi distrutto del tutto una fabbrica tessile nella zona industriale di Macrolotto 1, la Fashion6 Srl nel complesso industriale Egea, dove sono intervenuti in forze i vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per cercare di domare definitivamente le fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma ingenti sono i danni materiali. Il rogo si è sviluppato intorno alle 2:30 della scorsa notte nell'area magazzino di un complesso industriale più esteso, per una superficie di 1.500 metri quadri.

Il fuoco ha causato anche il crollo della prima campata dell'edificio, che si trova in via del Molinuzzo 71. Secondo le prime informazioni reperite dai vigili del fuoco sul posto non risultano, al momento, operai che stessero lavorando in quel momento. Ancora da stabilire le cause dell'incendio: dei fatti è stato informato il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, che una volta terminate le operazioni di bonifica disporrà il sequestro dell'area per la prosecuzione delle indagini. Non è la prima volta che succede un episodio simile in questa zona. Poco distante da questo luogo si trova, infatti, la Teresa Moda, l'azienda dove nel 2013 morirono sette operai cinesi sempre a causa di un incendio.