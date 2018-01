in foto: Immagine d'archivio

Dopo aver scoperto che il figlio di 17 anni aveva nascosto 100 grammi di hashish in casa, l’ha denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Quando il minorenne l’ha saputo, ha picchiato la madre prendendola a calci. Una storia terribile quella che giunge da Narnali, una frazione di Prato.

Come ricostruito da Il Tirreno, ieri mattina una squadra delle volanti è arrivata a casa di una 50enne su richiesta della donna stessa che aveva rinvenuto della droga nel garage della propria abitazione. I poliziotti hanno sequestrato la sostanza stupefacente, per un peso complessivo di quasi 100 grammi, contenuta in una bustina di plastica, insieme a una bilancina di precisione e un coltello da cucina con residui della stessa sostanza, verosimilmente utilizzato per tagliarne dosi. La donna ha poi spiegato di averlo fatto anche perché il figlio già in passato aveva avuto problemi legati all’uso di droga; alla fine dell'intervento il giovane è stato denunciato a piede libero per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ma poco dopo, nel pomeriggio intorno alle 18.30 circa, un'altra volante è stata di nuovo inviata alla stessa abitazione di Narnali, sempre su richiesta della cinquantenne pratese, la quale ha riferito di essere stata aggredita con dei calci dal figlio, che nel frattempo aveva saputo di quello che era successo al mattino. Gli agenti sono riusciti a calmare il giovane, mentre la madre, che è stata medicata sul posto dai volontari di un'ambulanza. Ora la donna deve decidere se denunciare il figlio anche per l'aggressione.