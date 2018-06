Un incidente che non poteva passare inosservato quello avvenuto all'alba di oggi a Carmignano, in provincia di Prato. Un compattatore per la raccolta dei rifiuti si è schiantato contro la chiesa di San Michele e Francesco, dove solitamente è conservata la celebre opera della ‘Visitazione’ di Pontormo (che da alcune settimane è in prestito per una mostra a Palazzo Pitti, a Firenze). I danni provocati sono stati davvero enormi. L'autista non sarebbe rimasto ferito e nessuno era presente nelle vicinanze della chiesa. Sembra che a causa dell'innesto della retromarcia che non ha funzionato, il mezzo sia andato dritto contro la facciata e ha abbattuto una colonna d’ingresso.

Sul posto pompieri, la polizia municipale e i carabinieri per ricostruire la dinamica e le cause dell'impatto, mentre è stato attivato l’allarme presso i funzionari di soprintendenza e belle arti. L’autista del camion stava facendo manovra nello slargo nella piazza antistante la struttura, quando è finito contro il colonnato. La grande chiesa francescana sorge su un precedente convento, il convento di San Francesco al Bosco, fondato da Bernardo di Quintavalle nel 1211: divenne però sede della pievania solo nel Settecento. In corso le verifiche sulla stabilità dell'edificio e le operazioni di messa in sicurezza.