Doveva essere una consueta cena per gli auguri di Natale come avviene ogni anno ma per molti di loro non è finita affatto bene tra vomito, febbre, mal di pancia e addirittura il ricorso alle cure ospedaliere. È quanto capitato ad una nutrita comitiva di toscani, tutte partecipanti a corsi di nuoto e acquagym a Prato, che avevano deciso di salutarsi con una cena in un ristorante della zona in vista delle vacanze natalizie. Come racconta Il Tirreno, in realtà tutti sono andati a casa normalmente ma nel giro di alcune ore, durante la notte, per quasi tutti sono sopraggiunti malori di stomaco. Per la maggior parte sono bastati rimedi casalinghi ma tre di loro sono andati addirittura al pronto soccorso.

Da qui il sospetto della comitiva che possa trattarsi di una intossicazione alimentare causata dal cibo del locale anche se i referti medici non ne fanno cenno. Il titolare del ristorante dal suo canto lo esclude categoricamente. "Gli alimenti che abbiamo servito sono gli stessi che abbiamo usato nei giorni seguenti, e nessuno si è sentito male. Dirò di più. I miei camerieri hanno mangiato le stesse pizze servite poi ai commensali, e nessuno di loro ha avuto problemi. Dunque sarei portato a escludere che i malori siano legati a quello che i commensali hanno mangiato a cena " ha spiegato l'uomo. I clienti al momento non hanno fatto alcuna segnalazione all’Ufficio igiene dell’Asl o al Nucleo antisofisticazione dei carabinieri